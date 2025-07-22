Госдеп: США не будут строго следовать ультиматуму Трампа по Украине

США не намерены жёстко придерживаться озвученного ранее президентом Дональдом Трампом срока по урегулированию конфликта на Украине к сентябрю. Об этом заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.
По её словам, Вашингтон рассматривает сентябрь как ориентир, а не как жёсткий дедлайн, и оставляет за собой право скорректировать подход в зависимости от развития дипломатического процесса.
Брюс подчеркнула, что окончательные решения будут приниматься по мере продвижения переговоров, и приоритетом для США остаётся достижение устойчивого и реалистичного мирного соглашения.
Напомним, Трамп ранее выдвинул ультиматум о введении пошлин в размере 100% против Москвы и ее партнеров в случае, если военные действия на территории Украины не будут прекращены в течение 50 дней.