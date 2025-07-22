Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп: США не будут строго следовать ультиматуму Трампа по Украине

Вашингтон рассматривает сентябрь как ориентир, а не как жёсткий дедлайн.

Источник: Аргументы и факты

США не намерены жёстко придерживаться озвученного ранее президентом Дональдом Трампом срока по урегулированию конфликта на Украине к сентябрю. Об этом заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

По её словам, Вашингтон рассматривает сентябрь как ориентир, а не как жёсткий дедлайн, и оставляет за собой право скорректировать подход в зависимости от развития дипломатического процесса.

Брюс подчеркнула, что окончательные решения будут приниматься по мере продвижения переговоров, и приоритетом для США остаётся достижение устойчивого и реалистичного мирного соглашения.

Напомним, Трамп ранее выдвинул ультиматум о введении пошлин в размере 100% против Москвы и ее партнеров в случае, если военные действия на территории Украины не будут прекращены в течение 50 дней.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше