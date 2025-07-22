Госдеп: США имеют «арсенал инструментов» против партнеров РФ

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила о наличии у американской администрации широкого спектра мер воздействия на ключевых торговых партнёров России. Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистов о возможных посланиях Вашингтона Китаю, Индии, Турции и Казахстану.
«И президент, и госсекретарь имеют в своем арсенале много инструментов для решения вопроса поставок режимам, которые создают проблемы или определенным образом влияют на нашу национальную безопасность», — подчеркнула Брюс.
Она призвала страны, поддерживающие торговые отношения с Москвой, проявлять осмотрительность в выборе партнёров.
Ранее сообщалось, что приход Трампа к власти лишил украинские антикоррупционные органы поддержки.