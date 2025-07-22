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Украина потеряла первый истребитель Mirage

Украинский истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области на западе Украины, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ).

Украинский истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области на западе Украины, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ). Об этом пишет ТАСС.

«Вечером 22 июля 2025 года во время выполнения боевого задания на истребителе Mirage 2000 произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов», — говорится в сообщении ВС ВСУ в телеграм-канале. Отмечается, что летчик успел катапультироваться.

Согласно украинским СМИ, инцидент с истребителем произошел именно в Волынской области.

В феврале министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил о передаче Киеву нескольких истребителей Mirage 2000. Точная численность поставок не была названа, однако, по сведениям СМИ, речь могла идти не более чем о шести самолетах.

Ранее ВСУ потеряли истребитель из-за ошибки пилота.