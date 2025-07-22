В НАТО обвинили Китай в жертвах на Украине

«Китай считает, что ведет опосредованную войну через Россию, и в некоторых заявлениях китайского правительства мы видим, что они хотят, чтобы Соединенные Штаты и наши союзники были заняты этой войной, чтобы мы не могли сосредоточиться на наших других стратегических задачах», — отметил он.