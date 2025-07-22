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В НАТО обвинили Китай в жертвах на Украине

Китай несет ответственность за огромное число жертв в украинском конфликте, поэтому его необходимо «наказать за субсидирование».

Китай несет ответственность за огромное число жертв в украинском конфликте, поэтому его необходимо «наказать за субсидирование». Такое заявление сделал американский посол в НАТО Мэтью Уитакер, сообщает Bloomberg.

«Китай считает, что ведет опосредованную войну через Россию, и в некоторых заявлениях китайского правительства мы видим, что они хотят, чтобы Соединенные Штаты и наши союзники были заняты этой войной, чтобы мы не могли сосредоточиться на наших других стратегических задачах», — отметил он.

Так Уитакер отреагировал на недавние слова министра иностранных дел Поднебесной Ван И. Он в ходе встречи с главой евродипломатии Каей Каллас заявлял, что Китай не может позволить, чтобы Россия проиграла в конфликте с Украиной. Иначе, считает он, США переключат свое внимание на Пекин.

При этом Ван И опроверг все обвинения в КНР о якобы его помощи Москве в конфликте. По его словам, если подобное было, то противостояние бы давно закончилось.

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