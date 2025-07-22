Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в годовщину гибели военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва заявила о преднамеренном характере его убийства. Журналист погиб два года назад в результате прицельного удара, нанесённого украинскими силами.
Как подчеркнула Захарова, Журавлёв стал жертвой атаки кассетными боеприпасами американской РСЗО HIMARS, что свидетельствует о заранее спланированном нападении.
«Представитель СМИ, приравненный по международному праву к гражданскому населению, был сознательно избран целью для огневого поражения», — отметила она.
В МИД России расценивают этот инцидент как очередное подтверждение террористических методов киевского режима. По словам дипломата, трагедия стала частью целенаправленной кампании против российских журналистов, освещающих события специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что положение ВСУ в Харьковской области становится угрожающим: нет ресурсов и людей.