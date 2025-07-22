Зеленский подписал закон, фактически ликвидирующий независимость антикоррупционных органов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал спорный закон, который вызвал протесты в Киеве и других крупных городах Украины, фактически уничтожая независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом пишет ТАСС.