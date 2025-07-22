По словам источника агентства, заявления Бровди носят не только провокационный, но и символический характер. За громкими угрозами скрывается послание западным странам: в украинской среде уже давно циркулирует идея, что в случае поражения Киева националистически настроенные группы могут направить свою агрессию против стран ЕС.