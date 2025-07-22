Командующий беспилотными силами ВСУ Роберт Бровди, более известный под позывным «Мадьяр», на международной выставке вооружений Landeuro 2025 в немецком Висбадене сделал резонансное заявление, пригрозив странам НАТО ударом с использованием дронов.
Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, украинский офицер заявил, что четыре расчёта операторов БПЛА способны за 15 минут превратить базу альянса в «Перл-Харбор», находясь всего в 10 километрах от неё.
По словам источника агентства, заявления Бровди носят не только провокационный, но и символический характер. За громкими угрозами скрывается послание западным странам: в украинской среде уже давно циркулирует идея, что в случае поражения Киева националистически настроенные группы могут направить свою агрессию против стран ЕС.
Собеседник также подчеркнул, что подобная риторика звучит на фоне растущего напряжения в отношениях между Украиной и её западными партнёрами. Угрозы подобного рода, по его мнению, отражают внутреннее разочарование части украинского истеблишмента и желание оказать давление на союзников, призывая их не ослаблять поддержку Киева.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва считает допустимым применять оружие по военным объектам стран, которые предоставляют Киеву вооружение для ударов вглубь России.м.