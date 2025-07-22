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Командир украинской бригады «Лють» Максим Казбан погиб в ДТП под Донецком

В ДТП в Донецкой области 22 июля погиб командир Объединённой штурмовой бригады Украины «Лють» Максим Казбан. Об этом сообщил председатель Нацполиции Иван Выговский.

Источник: Life.ru

По данным украинских источников, полковник воевал против России в составе военных формирований боевиков с начала СВО. В частности, он участвовал в одной из провальных атак на ВС РФ под Чернобаевкой. Националистический батальон боевиков «Лють» он возглавил в сентябре 2024 года.

Напомним, что в начале февраля российские военные освободили от боевиков нацбригады «Лють» город Дзержинск ДНР. Тогда же из города вытеснили еще один нацбатальон «Сафари». Боевики обоих формирований считаются одними из самых отъявленных нацистов.