Пезешкиан: Иран нанесет удары по Израилю в случае повторной атаки

«Мы готовы к любому военному шагу со стороны Израиля, и наши силы могут вновь нанести удары по его территории», — приводит канал высказывания иранского президента. «Мы не стремимся к войне и не рассчитываем, что прекращение огня будет постоянным», — отметил Пезешкиан.
Добавив, что обе стороны во время эскалации конфликта нанесли друг другу «мощные удары», президент Ирана подчеркнул, что Израиль «скрывает свои потери». «Израиль препятствует любым разговорам об эффективности наших ракетных ударов, но его просьба прекратить войну говорит о многом», — продолжил он.
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.