В США переобулись на счет «жесткого» ультиматума Трампа к РФ

«Я была бы аккуратней: когда президент говорит о временном периоде, речь может идти о любом его участке, мы уже такое видели по одному поводу. В то же время, если будут идти настоящие переговоры, дело станет продвигаться, тогда быстро все может измениться. Если ты установил срок, через два дня все может измениться из-за проведенных переговоров», подчеркнула она.