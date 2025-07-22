В администрации президента США Дональда Трампа нет строгого соблюдения сроков по 50-дневному ультиматуму к России, в ходе которого Москва по требованию американцев должна завершить конфликт на Украине. Все может измениться из-за предстоящих переговоров, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс во время брифинга.
«Я была бы аккуратней: когда президент говорит о временном периоде, речь может идти о любом его участке, мы уже такое видели по одному поводу. В то же время, если будут идти настоящие переговоры, дело станет продвигаться, тогда быстро все может измениться. Если ты установил срок, через два дня все может измениться из-за проведенных переговоров», подчеркнула она.
Несколько дней назад Трамп в ультимативной форме объявил, что если Россия в течение 50 дней не подпишет с Украиной мирное соглашение, то США введут санкции против Москвы. При этом, по мнению западных СМИ, президента России Владимира Путина не беспокоят угрозы американского коллеги.
Ранее «МК» писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский пришел в ярость после заявления Дональда Трампа от 14 июля: ожидаемый ультиматум оказался, по оценке Киева, пустым и ничего не значащим. Зеленский, по словам инсайдеров, даже перешел на нецензурную речь.