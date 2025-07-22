Зеленский подписал закон против антикоррупционных ведомств, вызвавший крупные митинги

Документ предоставляет генпрокурору Украины право стать руководителем прокуроров САП. Кроме того, он сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Также закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам. Таким образом антикоррупционные ведомства фактически лишаются независимости.