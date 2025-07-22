Командир бригады «Лють» Нацполиции Украины Казбан погиб в аварии в ДНР

В Донецкой народной республике в результате дорожно-транспортного происшествия погиб командир штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины Максим Казбан. Об этом в социальных сетях сообщил глава ведомства Иван Выговский.
Подробности инцидента не уточняются.
Напомним, что мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что во время выполнения боевого задания погиб 63-летний летчик ВСУ Константин Оборин, известный по позывному «Камикадзе».
Ранее сообщалось, что украинский истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области на западе Украины.