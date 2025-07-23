Зеленский нарвался на неприятности от Евросоюза из-за НАБУ

Глава киевского режима поставил крест на вступление Украины в Европейский союз своим запретом антикоррупционных агентств. За это ЕС может еще и санкции ввести против Незалежной, сообщает Spectator.
«Зеленский, похоже, крупно просчитался в оценке последствий для своих спонсоров на Западе. Международные антикоррупционные организации, украинские группы гражданского общества, независимая украинская пресса и западные дипломаты предупреждали Зеленского, что принятие этого закона может поставить под угрозу процесс вступления страны в Евросоюз, отменить ее безвизовый режим и даже привести к санкциям ЕС против Украины», — пишет автор статьи.
В издании отметили, что Зеленский, несмотря на все предупреждения, все-таки сделал этот «опасный ход». Ранее сообщалось, что Верховная рада поддержала законопроект об уничтожении независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Позже стало известно, что Зеленский подписал спорный закон. Против принятия данного решения в Киеве прошли митинги, в которых принимал участие и мэр столицы Украины Виталий Кличко вместе с братом Владимиром.