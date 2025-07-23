Новости СВО. Освобождено Новоторецкое, ВСУ берут харьковчан в заложники, у Киева есть требования по переговорам в Стамбуле, 23 июля

Сообщается, что ВСУ возобновили атаки на Курскую область в районе Тёткина. Украинские штурмовики попытались войти на российскую территорию в районе Бессаловки и Нового Пути, но сделать это им не удалось. Противник был разбит на подступах к границе, в том числе с помощью авиации.