Украина вернула двоих нуждающихся в медпомощи российских военных

Двое российских военнослужащих, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, были возвращены с контролируемой Киевом территории в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле соглашений. Об этом сообщили в Минобороны России.
«22 июля текущего года, согласно договоренностям между Россией и Украиной о бессрочных санитарных обменах, достигнутым 2 июня в Стамбуле, с территории, подконтрольной киевскому режиму, возвращены двое российских военнослужащих, которым была необходима срочная медицинская помощь», — отметили в ведомстве.
В настоящее время военные находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимое лечение. После этого их доставят в Россию для продолжения лечения в медицинских учреждениях.
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