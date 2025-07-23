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Украина вернула двоих нуждающихся в медпомощи российских военных

Двое российских военнослужащих, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, были возвращены с контролируемой Киевом территории в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле соглашений.

Двое российских военнослужащих, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, были возвращены с контролируемой Киевом территории в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле соглашений. Об этом сообщили в Минобороны России.

«22 июля текущего года, согласно договоренностям между Россией и Украиной о бессрочных санитарных обменах, достигнутым 2 июня в Стамбуле, с территории, подконтрольной киевскому режиму, возвращены двое российских военнослужащих, которым была необходима срочная медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

В настоящее время военные находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимое лечение. После этого их доставят в Россию для продолжения лечения в медицинских учреждениях.

Ранее мэра Львова потребовали наказать за распродажу мёртвых в обмен на пленных ВСУ.