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Над регионами России уничтожен 51 украинский дрон

Российские системы ПВО во вторник с 21:00 до 23:40 мск сбили 51 украинский беспилотник над российскими регионами.

Российские системы ПВО во вторник с 21:00 до 23:40 мск сбили 51 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

«22 июля текущего года в указанный период дежурными средствами ПВО уничтожено 51 украинское беспилотное летательное средство самолетного типа: 28 — над Брянской областью, 10 — над Курской, 6 — над Ростовской, 4 — над Орловской, по одному — над Калужской, Тульской и Липецкой областями», — уточнили в ведомстве.

До этого сообщалось, что сбитый над Туапсе БПЛА станет экспонатом в музее обороны города.

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