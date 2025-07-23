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Госдеп: США нестрого придерживаются установленного Трампом срока по Украине

«Я была бы аккуратней: когда президент говорит о временном периоде, речь может идти о любом его участке, мы уже такое видели по одному поводу. В то же время, если будут идти настоящие переговоры, дело станет продвигаться, тогда быстро все может измениться», — сказала Брюс на брифинге.

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. США нестрого придерживаются срока до сентября, установленного президентом Дональдом Трампом для принятия решения о новых ограничительных мерах в случае неразрешения ситуации вокруг Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя госдепа Тэмми Брюс.

«Я была бы аккуратней: когда президент говорит о временном периоде, речь может идти о любом его участке, мы уже такое видели по одному поводу. В то же время, если будут идти настоящие переговоры, дело станет продвигаться, тогда быстро все может измениться. Если ты установил срок, через два дня все может измениться из-за проведенных переговоров», — сказала Брюс на брифинге.

На минувшей неделе Трамп объявил, что в начале сентября может рассмотреть вопрос о новых ограничительных мерах против РФ, если урегулирование вокруг Украины не будет достигнуто. В сентябре с каникул выйдет конгресс, в котором рассматривается законопроект о полномочиях Трампа по принятию новых санкций. -0-

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