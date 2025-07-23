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Bloomberg: Маск в будущем может вернуться в политику

О такой возможности инвесторов предупредила компания SpaceX, принадлежащая Маску.

Источник: Аргументы и факты

Американский бизнесмен Илон Маск в перспективе может вернуться к участию в политике и управлении государственными делами. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на внутренние документы и информированные источники.

В частности, в документах отмечается, что ранее Маск исполнял обязанности старшего советника президента Дональда Трампа в рамках работы департамента по вопросам государственной эффективности (DOGE), и не исключено, что в будущем он вновь займет аналогичный пост, сосредоточив на этом значительную часть своего времени и ресурсов.

О такой возможности инвесторов предупредила компания SpaceX, принадлежащая Маску. Информация о возможной политической вовлеченности была впервые включена в раздел с потенциальными рисками в тендерных документах, что, как уточняют источники, до этого нигде не практиковалось.

Ранее сообщалось, что более 50% респондентов считают, что американский бизнесмен Илон Маск негативно влияет на политику Британии.

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