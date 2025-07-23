Bloomberg: Маск в будущем может вернуться в политику

В частности, в документах отмечается, что ранее Маск исполнял обязанности старшего советника президента Дональда Трампа в рамках работы департамента по вопросам государственной эффективности (DOGE), и не исключено, что в будущем он вновь займет аналогичный пост, сосредоточив на этом значительную часть своего времени и ресурсов.