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В США заявили о возвращении Илона Маска в большую политику

Американский миллиардер Илон Маск может вернуться в большую политику в будущем и занять должность в госуправлении.

Американский миллиардер Илон Маск может вернуться в большую политику в будущем и занять должность в госуправлении. Такое заявление сделало агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники, знакомые с ситуацией.

«Маск ранее занимал должность старшего советника президента США Дональда Трампа в связи с работой в департаменте государственной эффективности и в будущем может занимать аналогичные должности, посвящая им значительное количество времени и энергии», — отмечается в публикации.

Возможное возвращение Маска в политику стало официальным фактором риска, который был добавлен в соответствующие документы компании SpaceX. Об этом были предупреждены инвесторы. Источники утверждают, что подобные формулировки в документах используются впервые.

Три недели назад Илон Маск объявил о создании собственной политической партии под названием «Америка». На это резко отреагировал президент США Дональд Трамп. Он назвал бывшего соратника «слетающим с катушек», а его политические амбиции американский лидер счел смехотворными.

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