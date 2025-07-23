Al Hadath: Израиль предложил ХАМАС отпустить 125 осужденных в обмен на заложников

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа, которые продолжаются в Дохе, предложил палестинскому движению ХАМАС освободить 125 палестинских заключенных, осужденных на пожизненное заключение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.
По его данным, израильская сторона также выразила готовность отпустить из тюрем 1100 палестинцев, задержанных после 7 октября 2023 года, в рамках их обмена на заложников, удерживаемых в Газе.
Участники переговоров данную публикацию официально пока не комментировали. −0-
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