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Иран, Россия и Китай обсудили ядерную программу в Тегеране

22 июля в Тегеране состоялись трехсторонние переговоры с участием представителей Ирана, России и Китая.

22 июля в Тегеране состоялись трехсторонние переговоры с участием представителей Ирана, России и Китая. Основной темой обсуждения стало урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы, сообщило агентство Tasnim.

Участники встречи договорились о продолжении консультаций и координации совместных действий по данному вопросу. Как уточняется, переговоры будут продлены на различных уровнях в течение ближайших недель.

Напомним, что постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва готова поддержать возобновление переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной проблематике.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил новыми ударами по ядерным объектам Ирана.