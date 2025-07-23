Иран, Россия и Китай обсудили ядерную программу в Тегеране

22 июля в Тегеране состоялись трехсторонние переговоры с участием представителей Ирана, России и Китая. Основной темой обсуждения стало урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы, сообщило агентство Tasnim.
Участники встречи договорились о продолжении консультаций и координации совместных действий по данному вопросу. Как уточняется, переговоры будут продлены на различных уровнях в течение ближайших недель.
Напомним, что постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва готова поддержать возобновление переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной проблематике.
Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил новыми ударами по ядерным объектам Ирана.