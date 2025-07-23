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Госдеп решил не придерживаться 50-дневного ультиматума Трампа по Украине

Соединённые Штаты не намерены строго придерживаться 50-дневного срока, который президент Дональд Трамп установил для урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказала представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Источник: Life.ru

Она уточнила, что Вашингтон будет учитывать ход переговоров при оценке сроков ультиматума.

«Когда президент говорит о временном периоде, речь может идти о любом отрезке. В то же время, если будут идти настоящие переговоры, дело станет продвигаться, тогда всё может измениться», — отметила Брюс на брифинге, который транслировали в соцсетях.

Life.ru сообщал, что 14 июля Трамп предупредил Россию о возможности введения пошлин, если она не решит конфликт на Украине в течение 50 дней. Кроме того, Трамп выразил намерение предоставить Киеву дополнительные зенитные ракетные комплексы. Однако внутри Соединённых Штатов усиливаются опасения по поводу быстрого истощения запасов вооружений.

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