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Минобороны Чехии подписало контракт на поставку 24 бронемашин MARS

Сумма сделки составляет 4,2 миллиарда чешских крон, что эквивалентно примерно 200 миллионам долларов.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны Чехии заключило контракт со шведской компанией SAAB Dynamics AB на поставку 24 бронемашин MARS с интегрированным зенитным ракетным комплексом RBS 70 NG.

Сумма сделки составляет 4,2 миллиарда чешских крон, что эквивалентно примерно 200 миллионам долларов. Об этом сообщило агентство ЧТК со ссылкой на военное ведомство.

Согласно договорённостям, ракетные комплексы сверхмалой дальности будут размещены на платформе с башенной станцией, которую производит чешская фирма SVOS. Поставки техники планируются в период с 2028 по 2030 год.

Кроме основной партии бронетехники, контракт охватывает приобретение восьми переносных зенитных комплексов RBS 70 NG, а также 80 ракет, тренажеров, комплектов снаряжения, запчастей, средств для обслуживания и ремонта, и оборудования для подготовки персонала.