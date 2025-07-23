Иран, РФ и Китай провели в Тегеране переговоры по иранской ядерной программе

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонняя встреча между представителями Ирана, России и Китая прошла 22 июля в Тегеране, главной темой переговоров стал вопрос урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.