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Иран, РФ и Китай провели в Тегеране переговоры по иранской ядерной программе

Стороны договорились продолжать консультации и координировать свои действия по урегулированию кризиса, связанного с иранской ядерной программой. Отмечается, что встречи продолжатся «на различных уровнях в ближайшие недели».

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонняя встреча между представителями Ирана, России и Китая прошла 22 июля в Тегеране, главной темой переговоров стал вопрос урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

По его информации, стороны договорились продолжать консультации и координировать свои действия по урегулированию кризиса, связанного с иранской ядерной программой. Отмечается, что встречи продолжатся «на различных уровнях в ближайшие недели».-0-