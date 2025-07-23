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Депутат Рады заявил о переходе протестов на Украине в фазу «борьбы за выживание»

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил о стремительном росте протестных настроений среди украинского населения.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил о стремительном росте протестных настроений среди украинского населения. По его словам, недовольство граждан достигло критического уровня и связано с системным кризисом доверия к государственным институтам.

Парламентарий отметил, что акции протеста охватили разные регионы страны, но не имеют единого организационного центра. Среди основных причин выступлений он назвал недовольство мобилизацией, реформой антикоррупционных органов и вмешательством государства в религиозные вопросы.

Особое внимание Дмитрук уделил тому, что протестные настроения переросли из политического недовольства в вопрос физического выживания граждан. Он подчеркнул, что текущая волна протестов является продолжением давно назревавшего социального кризиса.

Ранее сообщалось, что командир бригады «Лють» Нацполиции Украины Казбан погиб в аварии в ДНР.