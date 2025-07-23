Tasnim: в Тегеране завершились переговоры Ирана, РФ и КНР по ядерной программе

Российские, иранские и китайские дипломаты провели встречу в Тегеране. В ходе переговоров обсудили вопрос урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Ирана, транслирует Tasnim.
По сведениям агентства, делегации от РФ и Китая провели также отдельную встречу с иранским замминистра иностранных дел по политическим делам Маджидом Тахт-Раванчи и другими местными дипломатами.
Стороны трехсторонних переговоров на этой встрече заключили договор по продолжению подобных консультаций. Представители РФ, Ирана и КНР считают важной дальнейшую координацию действий по урегулированию кризиса, связанного с иранской ядерной программой.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи тем временем сообщил, что страна пока не готова к проведению переговоров с США. Тегеран не может обсудить с Вашингтоном свою ядерную программу.