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Tasnim: в Тегеране завершились переговоры Ирана, РФ и КНР по ядерной программе

Встреча дипломатов Ирана, Китая и России прошла 22 июля.

Источник: Комсомольская правда

Российские, иранские и китайские дипломаты провели встречу в Тегеране. В ходе переговоров обсудили вопрос урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Ирана, транслирует Tasnim.

По сведениям агентства, делегации от РФ и Китая провели также отдельную встречу с иранским замминистра иностранных дел по политическим делам Маджидом Тахт-Раванчи и другими местными дипломатами.

Стороны трехсторонних переговоров на этой встрече заключили договор по продолжению подобных консультаций. Представители РФ, Ирана и КНР считают важной дальнейшую координацию действий по урегулированию кризиса, связанного с иранской ядерной программой.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи тем временем сообщил, что страна пока не готова к проведению переговоров с США. Тегеран не может обсудить с Вашингтоном свою ядерную программу.