Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп: Штаты не будут строго следовать 50-дневному ультиматуму Трампа

Соединенные Штаты не намерены строго следовать объявленному американским президентом Дональдом Трампом сроку об урегулировании конфликта на Украине к сентябрю. Об этом во вторник, 22 июля, заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге.

Соединенные Штаты не намерены строго следовать объявленному американским президентом Дональдом Трампом сроку об урегулировании конфликта на Украине к сентябрю. Об этом во вторник, 22 июля, заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге.

— Я была бы аккуратней: когда Трамп говорит о временном периоде, речь может идти о любом его участке, мы уже такое видели по одному поводу, — сказала она.

По ее словам, о возможной корректировки сроков Штаты будут судить по ходу переговоров, передает РИА Новости.

Ультиматум Дональда Трампа, предусматривающий 50-дневный срок для урегулирования конфликта на Украине под угрозой санкций, стал подарком для президента РФ Владимира Путина. С таким мнением выступило британское издание The Spectator. Авторы статьи отметили, что Конгресс США приостановил рассмотрение законопроекта, предусматривающего ужесточение санкций в отношении Москвы.

Британские журналисты считают, что реакция России на ультиматум американского лидера о необходимости решения украинского конфликта за 50 дней была «как никогда конфронтационной». Отмечается, что оптимистичные оценки Трампа относительно возможного урегулирования конфликта не совпадают с текущими настроениями в Кремле.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше