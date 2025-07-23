Соединенные Штаты не намерены строго следовать объявленному американским президентом Дональдом Трампом сроку об урегулировании конфликта на Украине к сентябрю. Об этом во вторник, 22 июля, заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге.
— Я была бы аккуратней: когда Трамп говорит о временном периоде, речь может идти о любом его участке, мы уже такое видели по одному поводу, — сказала она.
По ее словам, о возможной корректировки сроков Штаты будут судить по ходу переговоров, передает РИА Новости.
Ультиматум Дональда Трампа, предусматривающий 50-дневный срок для урегулирования конфликта на Украине под угрозой санкций, стал подарком для президента РФ Владимира Путина. С таким мнением выступило британское издание The Spectator. Авторы статьи отметили, что Конгресс США приостановил рассмотрение законопроекта, предусматривающего ужесточение санкций в отношении Москвы.
Британские журналисты считают, что реакция России на ультиматум американского лидера о необходимости решения украинского конфликта за 50 дней была «как никогда конфронтационной». Отмечается, что оптимистичные оценки Трампа относительно возможного урегулирования конфликта не совпадают с текущими настроениями в Кремле.