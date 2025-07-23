«Сильно ошибся»: СМИ сообщили о печальной судьбе Украины из-за скандального закона Зеленского

Автор статьи отмечает, что международные антикоррупционные организации и западные дипломаты ранее предупреждали об этом Зеленского. Они указывали, что принятие закона, который ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), грозит негативными последствиями. Это может поставить под сомнение вступление Украины в ЕС, а также привести к санкциям и отмене безвизового режима.