Президент Ирана поддержал заявление Трампа о ядерном оружии

Президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые после 12-дневного военного противостояния с Израилем и лечения от полученных ранений дал интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. В ходе беседы он заявил, что Тегеран разделяет позицию президента США Дональда Трампа о недопустимости появления ядерного оружия у Ирана.
«Трамп говорит, что Иран не должен владеть ядерным оружием, и мы тоже с этим согласны», — заявил Пезешкиан.
При этом иранский лидер подчеркнул, что страна будет продолжать программу обогащения урана в рамках международного права. Он назвал иллюзорными ожидания о сворачивании ядерных разработок и заявил, что Иран не допустит внешнего диктата в этом вопросе.
Ранее сообщалось, что Иран, Россия и Китай обсудили ядерную программу в Тегеране.