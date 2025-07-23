Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Ирана поддержал заявление Трампа о ядерном оружии

Президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые после 12-дневного военного противостояния с Израилем и лечения от полученных ранений дал интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые после 12-дневного военного противостояния с Израилем и лечения от полученных ранений дал интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. В ходе беседы он заявил, что Тегеран разделяет позицию президента США Дональда Трампа о недопустимости появления ядерного оружия у Ирана.

«Трамп говорит, что Иран не должен владеть ядерным оружием, и мы тоже с этим согласны», — заявил Пезешкиан.

При этом иранский лидер подчеркнул, что страна будет продолжать программу обогащения урана в рамках международного права. Он назвал иллюзорными ожидания о сворачивании ядерных разработок и заявил, что Иран не допустит внешнего диктата в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что Иран, Россия и Китай обсудили ядерную программу в Тегеране.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше