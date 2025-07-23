В центре Таллина водрузили флаг Эстонской ССР

На здании Дома писателей в Таллин был вывешен флаг Эстонской ССР. Это сделали депутат парламента республики Яак Валге и поэт Андрес Ауле, предает портал Delfi, ссылаясь на правоохранительные органы.
«Сегодня во второй половине дня двое мужчин вывесили на стене Дома писателей в Таллинне флаг ЭССР. Депутат Рийгикогу Яак Валге подтвердил, что за этим поступком стоят он и писатель Андрес Ауле», — отмечается в публикации.
По данным портала, флаг был изъят полицией. Сейчас она выясняет все подробности случившегося.
Власти Эстонии три года назад приняли закон, который запрещает демонстрацию «враждебной символики». В документе содержатся лишь размытые формулировки на этой счет. Там говорится, что нельзя при помощи этих символов оправдывать геноцид, военные преступления и другое.
Однако эстонская полиция трактует это в русофобском ключе. По запрет попали георгиевская лента, литера «Z», флаги и гербы России и СССР, советская военная форма.