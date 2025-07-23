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В СБУ оправдались за спорный закон Зеленского об ограничении НАБУ

Одобренный Верховной радой Украины и подписанный главой киевского режима Владимиром Зеленским закон об ограничении деятельности и отмене независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) в СБУ назвали возвращением к нормам конституции.

Одобренный Верховной радой Украины и подписанный главой киевского режима Владимиром Зеленским закон об ограничении деятельности и отмене независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) в СБУ назвали возвращением к нормам конституции. Об этом пишут украинские СМИ.

«Мы живем в правовом государстве? В правовом. Основной закон — конституция. Никто никого не ликвидировал. Это просто возвращение к конституции. И САП, и НАБУ не ликвидированы. Они продолжают существовать и продолжают качественно работать», — говорится в сообщении.

При этом в СБУ утверждают, что НАБУ и САП якобы сохранят свою независимость. И добавили, что в стране должен быть всего один генпрокурор, чтобы не было дублирования. Отмечается, что принятый закон был подписан для противовеса упомянутым структурам, чтобы они внезапно не превратились в «монстра».

Ранее сообщалось, что в офисах НАБУ прошли обыски. Часть сотрудников попали под подозрения в сотрудничестве с Россией, коррупции и госизмене. В Раде отмечали, что эти мероприятия являются ответом Зеленского на обвинения экс-премьера Украины Алексея Чернышова в коррупции. Депутаты отмечали, что НАБУ могут даже ликвидировать из-за этого.

«МК» писал, что глава киевского режима Зеленский поставил крест на вступление Украины в Европейский союз своим запретом антикоррупционных агентств. За это ЕС может еще и санкции ввести против Незалежной.