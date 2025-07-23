В СБУ оправдались за спорный закон Зеленского об ограничении НАБУ

При этом в СБУ утверждают, что НАБУ и САП якобы сохранят свою независимость. И добавили, что в стране должен быть всего один генпрокурор, чтобы не было дублирования. Отмечается, что принятый закон был подписан для противовеса упомянутым структурам, чтобы они внезапно не превратились в «монстра».