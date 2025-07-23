The Economist сообщил о военной подготовке США к новой холодной войне

«Вопросы ядерной войны возвращаются в новую эпоху соперничества между крупными державами. Последний договор об ограничении американского и российского ядерного оружия, СНВ-3, истекает в феврале, и замены ему не предвидится. В свою очередь, Америка модернизирует все части своей “триады” ядерного оружия наземного, морского и воздушного базирования», — отметил журнал.
The Economist рассказал об изменениях, которые начали происходить в секторе вооружения Соединенных Штатов. Так, межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III будут заменены на Sentinel, затраты на которых выросли до $141 млрд. Также, будет увеличиваться производство бомбардировщиков В-2 и В-21, подводных лодок с баллистическими ракетами класса «Огайо» и «Колумбия».
Журнал подчеркнул, что 400 ракет МБР развернуты в 450 шахтах.
Ранее 2 июля, политолог-американист Малек Дудаков указал на опасения США отстать от КНР в гонке вооружений. По словам эксперта, в настоящее время Вашингтон задействован в большом количестве конфликтов по всему миру.