The Economist сообщил о военной подготовке США к новой холодной войне

The Economist рассказал об изменениях, которые начали происходить в секторе вооружения Соединенных Штатов. Так, межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III будут заменены на Sentinel, затраты на которых выросли до $141 млрд. Также, будет увеличиваться производство бомбардировщиков В-2 и В-21, подводных лодок с баллистическими ракетами класса «Огайо» и «Колумбия».