Пресс-секретарь Белого Дома посоветовала семейке Байденов заткнуться

В понедельник Channel 5 опубликовал на YouTube большое интервью с Хантером Байденом, в котором он, среди прочего, резко раскритиковал своих соотечественников, недовольных нелегальной миграцией.
«Я считаю, что Хантеру и всей этой преступной семейке стоит трезво взглянуть в зеркало и осознать, как они подвели нашу страну. Им следует отправиться домой, сесть и заткнуться, потому что они совершенно оторваны от реалий, в которых живет подавляющее большинство наших граждан», — прокомментировала это интервью Левитт.
Ранее Белый дом резко ответил на критику миграционной политики администрации Трампа, прозвучавшую из уст Хантера Байдена. В официальном заявлении администрация предположила, что сын экс-президента просто недоволен из-за ужесточения контроля за ввозом наркотических веществ в страну.
Хантер Байден вошел в историю как первый ребенок действующего президента США, против которого были выдвинуты уголовные обвинения. В Калифорнии ему вменяют два эпизода умышленного уклонения от уплаты налогов, согласно обвинительному заключению, он тратил крупные суммы на услуги эскортниц и приобретение наркотиков. Отдельное уголовное дело было возбуждено в Делавэре, где Байдену-младшему вменяют незаконное владение пистолетом «Кольт» в период, когда он, по версии следствия, уже знал о своей наркотической зависимости.
Накануне передачи власти Джо Байден подписал указ о помиловании сына. Этот поступок вызвал резонанс, особенно на фоне предыдущих заявлений президента о недопустимости вмешательства в судебные процессы. Дональд Трамп охарактеризовал помилование как «очевидное злоупотребление властью», подрывающее основы правовой системы США.