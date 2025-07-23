Пресс-секретарь Белого Дома посоветовала семейке Байденов заткнуться

Хантер Байден вошел в историю как первый ребенок действующего президента США, против которого были выдвинуты уголовные обвинения. В Калифорнии ему вменяют два эпизода умышленного уклонения от уплаты налогов, согласно обвинительному заключению, он тратил крупные суммы на услуги эскортниц и приобретение наркотиков. Отдельное уголовное дело было возбуждено в Делавэре, где Байдену-младшему вменяют незаконное владение пистолетом «Кольт» в период, когда он, по версии следствия, уже знал о своей наркотической зависимости.