В России предупредили США о последствиях выхода Вашингтона из ЮНЕСКО

Американский лидер Дональд Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО. Врио постпреда России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза выразил сожаление в связи с выходом США и предупредил о негативных последствиях, пишет ТАСС.
Спикер уточнил, что Вашингтон должен Организации большую сумму. Теперь Соединенные Штаты не обязаны возвращать долг в 600 миллионов долларов.
«Решение США о выходе из ЮНЕСКО вызывает сожаление. Можно с уверенностью сказать, что выход США из ЮНЕСКО будет иметь как политические, так и финансовые последствия», — заявил Кирилл Рынза.
В Белом доме пояснили, что такой шаг стал частью политики Дональда Трампа. Она нацелена на сокращение участия Вашингтона в международных организациях, критикуемых американским лидером.