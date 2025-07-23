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В России предупредили США о последствиях выхода Вашингтона из ЮНЕСКО

В Постпредстве РФ выразили сожаление в связи с уходом США из ЮНЕСКО.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО. Врио постпреда России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза выразил сожаление в связи с выходом США и предупредил о негативных последствиях, пишет ТАСС.

Спикер уточнил, что Вашингтон должен Организации большую сумму. Теперь Соединенные Штаты не обязаны возвращать долг в 600 миллионов долларов.

«Решение США о выходе из ЮНЕСКО вызывает сожаление. Можно с уверенностью сказать, что выход США из ЮНЕСКО будет иметь как политические, так и финансовые последствия», — заявил Кирилл Рынза.

В Белом доме пояснили, что такой шаг стал частью политики Дональда Трампа. Она нацелена на сокращение участия Вашингтона в международных организациях, критикуемых американским лидером.

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