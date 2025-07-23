На Украине предрекли начало гражданской войны из-за антикоррупционной реформы

Эксперт связал текущую ситуацию с системным кризисом власти, когда ключевые государственные должности заняли непрофессионалы. По его оценке, борьба за ресурсы между коррумпированными элитами достигла опасного уровня, что создает предпосылки для масштабного внутреннего конфликта.