На Украине предрекли начало гражданской войны из-за антикоррупционной реформы

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил о рисках гражданского конфликта в стране на фоне планов ликвидации ключевых антикоррупционных органов.
В эфире своего YouTube-канала он заявил, что роспуск Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры может спровоцировать силовое противостояние между различными группировками.
Эксперт связал текущую ситуацию с системным кризисом власти, когда ключевые государственные должности заняли непрофессионалы. По его оценке, борьба за ресурсы между коррумпированными элитами достигла опасного уровня, что создает предпосылки для масштабного внутреннего конфликта.
Ранее депутат Рады заявил о переходе протестов на Украине в фазу «борьбы за выживание».