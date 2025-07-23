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Представители РФ, Ирана и КНР обсудили переговоры по ядерной проблематике

Представители трёх государств подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию.

Источник: Аргументы и факты

В Тегеране прошла встреча дипломатов из Ирана, России и Китая, в ходе которой стороны согласовали продолжение консультаций по вопросам, связанным с иранской ядерной программой. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По данным издания, переговоры состоялись во вторник в здании МИД Ирана. Участники обсудили текущее положение дел в рамках переговорного процесса, а также возможные шаги по смягчению санкционного давления.

Представители трёх государств подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию, подчеркнув важность координации усилий и позиций. В результате было достигнуто соглашение о продолжении многоуровневых встреч в ближайшие недели.