В ФРГ назвали условие передачи Украине систем Patriot

Германия выразила готовность передать Украине две зенитные ракетные системы Patriot, но при условии, что их арсенал будет полностью восполнен в течение ближайших шести-восьми месяцев. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в центр инновационных разработок вооружений, расположенный в Эрдинге (Бавария).
По его словам, передача этих комплексов возможна только при наличии твердой гарантии их своевременной замены, поскольку более длительные сроки нанесут ущерб подготовке немецких артиллеристов. Писториус также отметил, что Германия готова оплатить поставку двух Patriot, а Норвегия и ещё одна страна выразили аналогичную финансовую готовность.
Министр подчеркнул, что реализация такой схемы зависит от политической воли стран, располагающих Patriot, чтобы они согласились незамедлительно передать эти системы.
Ранее украинские и западные эксперты выразили сомнения в способности комплексов Patriot эффективно справляться с российскими баллистическими ракетами.