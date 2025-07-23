В ФРГ назвали условие передачи Украине систем Patriot

Германия выразила готовность передать Украине две зенитные ракетные системы Patriot, но при условии, что их арсенал будет полностью восполнен в течение ближайших шести-восьми месяцев. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в центр инновационных разработок вооружений, расположенный в Эрдинге (Бавария).