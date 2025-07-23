Оперный театр имени Кеннеди может стать имени Трампа

Конгрессмены-республиканцы выступили с инициативой о переименовании оперного театра в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в честь жены президента США Меланьи Трамп. Об этом сообщил член палаты представителей Майк Симпсон в соцсети Х.
«Назвать Оперный театр в Центре Кеннеди в честь Меланьи Трамп — это прекрасный способ выразить признательность первой леди за любовь к искусству», — отметил конгрессмен.
По информации телеканала NBC, это предложение было внесено проект финансирования на следующий год. Подобные траты были одобрены в комитете палаты представителей 33 голосами, 28 выступили против.
Теперь предстоит общее голосование всего конгресса, когда он выйдет с летних каникул. После своей инаугурации американский лидер Дональд Трамп стал главой правления Кеннеди-центра. Документ о своем назначении на этот пост он подписал собственноручно.