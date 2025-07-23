Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оперный театр имени Кеннеди может стать имени Трампа

Конгрессмены-республиканцы выступили с инициативой о переименовании оперного театра в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в честь жены президента США Меланьи Трамп.

Конгрессмены-республиканцы выступили с инициативой о переименовании оперного театра в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в честь жены президента США Меланьи Трамп. Об этом сообщил член палаты представителей Майк Симпсон в соцсети Х.

«Назвать Оперный театр в Центре Кеннеди в честь Меланьи Трамп — это прекрасный способ выразить признательность первой леди за любовь к искусству», — отметил конгрессмен.

По информации телеканала NBC, это предложение было внесено проект финансирования на следующий год. Подобные траты были одобрены в комитете палаты представителей 33 голосами, 28 выступили против.

Теперь предстоит общее голосование всего конгресса, когда он выйдет с летних каникул. После своей инаугурации американский лидер Дональд Трамп стал главой правления Кеннеди-центра. Документ о своем назначении на этот пост он подписал собственноручно.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше