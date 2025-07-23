Президент Ирана заявил о готовности нанести новые удары по Израилю

Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран не намерен сворачивать свою ядерную программу, назвав такие ожидания иллюзорными. Он также обвинил Израиль в попытках дестабилизировать Иран через внутренний хаос, но заявил о провале этих планов.