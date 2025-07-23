Президент Ирана заявил о готовности нанести новые удары по Израилю

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о готовности Тегерана к новым военным действиям в случае возобновления атак со стороны Израиля. В интервью телеканалу Al Jazeera он заявил, что иранские вооруженные силы находятся в полной боеготовности и способны нанести ответные удары по израильской территории.
«Мы готовы к любым военным действиям со стороны Израиля, и наши силы находятся в полной боевой готовности, чтобы вновь нанести удар вглубь израильской территории», — заявил президент Ирана.
Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран не намерен сворачивать свою ядерную программу, назвав такие ожидания иллюзорными. Он также обвинил Израиль в попытках дестабилизировать Иран через внутренний хаос, но заявил о провале этих планов.
Ранее президент Ирана поддержал заявление Трампа о ядерном оружии.