Пресс-секретарь Белого Дома посоветовала семье Байденов «сесть и заткнуться»

«Я считаю, что Хантеру и всей этой преступной семейке стоит трезво взглянуть в зеркало и осознать, как они подвели нашу страну. Им следует отправиться домой, сесть и заткнуться, потому что они совершенно оторваны от реалий, в которых живет подавляющее большинство наших граждан», — прокомментировала это интервью Левитт.