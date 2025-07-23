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В двух аэропортах России ввели ограничения на полеты

В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на посадку и вылет самолетов.

В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на посадку и вылет самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Нижний Новгород (Стригино). Для обеспечения безопасности полетов установлены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.

В аэропорту Калуги установлены временные ограничения на посадку и вылет самолетов, также сообщили в Росавиации.

«Калуга (Грабцево). Для обеспечения безопасности полетов введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в официальном сообщении.

17 июля в аэропорту Пулково были масштабные задержки рейсов.