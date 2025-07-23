В России предупредили Трампа на счет шаткого положения доллара

Пушков также считает, что на помощь доллару вызвались страны, которые не входят в еврозону. В частности, Британия существенно увеличила свои вложения в «зеленую» валюту. Сенатор считает, что доллар пока еще силен, но свою тревогу по поводу его шаткого положения Трамп скрыть не может.