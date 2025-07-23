В России предупредили Трампа на счет шаткого положения доллара

Президент США Дональд Трамп понял, что доллар начинает терять позиции, поэтому ему ничего не остается, как угрожать всем странам, которые отказываются от американской валюты. Об этом в своем телеграм-канале написал сенатор Алексей Пушков.
«Трамп имеет основания тревожиться за доллар и угрожать санкциями всем, кто хочет перейти на недолларовые расчеты. При внешней надежности доллара США, есть несколько тревожных для него тенденций, что подтверждает график, опубликованный Financial Times. Во-первых, после замораживания Западом российских активов многие страны урок усвоили, и стали более активно скупать золото», — отметил политик.
Второй причиной тревожности Трампа из-за доллара Пушков назвал тот факт, что страны БРИКС, включая Китай и Россию, постепенно переходят в расчеты в национальных валютах, а не в американской.
Есть еще и третий фактор, по мнению сенатора. Это резкое сокращение вкладов Китая в ценные бумаги США. Если до 2015 года объем вложений составлял полтора триллиона долларов, то на сегодняшний день этот показатель сократился втрое.
Пушков также считает, что на помощь доллару вызвались страны, которые не входят в еврозону. В частности, Британия существенно увеличила свои вложения в «зеленую» валюту. Сенатор считает, что доллар пока еще силен, но свою тревогу по поводу его шаткого положения Трамп скрыть не может.
Ранее «МК» писал, что президент США Дональд Трамп впервые с момента переизбрания на пост главы государства изучает возможность выделения нового финансирования Украине, и одним из рассматриваемых вариантов является использование замороженных активов РФ.