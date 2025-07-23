Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британия и Германия хотят заставить Сербию отказаться от безвиза с Россией

Политик Станоевич заявил, что на Западе заинтересованы в ухудшении отношений между Белградом и Москвой.

Источник: Комсомольская правда

На Западе хотят, чтобы Сербия отменила безвиз и прямое сообщение с Россией. С таким требованием выступили Великобритания и Германия, информирует издание «Известия» со ссылкой на источник в правительстве Сербии.

«Помимо того, что Германия и Великобритания хотят убрать из правительства политиков, выступающих за дружественные отношения с Россией, они также требуют от Сербии прекращения прямых авиаперелетов и введения визового режима для россиян», — сказал собеседник издания.

В то же время сербский депутат Драган Станоевич указал, что страны Запада хотят добиться ухудшения отношений между Москвой и Белградом и поставить Сербию под полный контроль, избавившись от политиков, выступающих за развитие отношений с Россией.

Накануне в Сербии раскрыли план Запада по зачистке пророссийских парламентариев в стране.

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Сербия является близкой для России страной. Так он прокомментировал сведения СВР о том, что Белград использует обходные схемы для поставок оружия киевскому режиму.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше