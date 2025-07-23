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SpaceX в письме инвесторам допустила возвращение Маска в политику

Американский предприниматель Илон Маск может вернуться в политику, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документы компании SpaceX и источники, знакомые с их содержанием.

Источник: Reuters

Принадлежащая бизнесмену SpaceX добавила в документы, которые были направлены инвесторам для обсуждения тендерного предложения, «факторы риска» о возможном возвращении Илона Маска в политику.

Это первый случай появления подобной формулировки в тендерных предложениях, отмечает агентство. Маск пока никак не отреагировал на публикацию Bloomberg.

Илон Маск с 20 января по 29 мая руководил департаментом эффективности правительства США. После объявил о создании собственной партии под названием «Америка» и подал документы на ее регистрацию.

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