Пушков: после замораживания российских активов многие страны усвоили урок

Сенатор полагает, что поддержку доллару сейчас обеспечивают преимущественно западные страны вне еврозоны, а также офшорные юрисдикции, находящиеся под влиянием англосаксонского мира — такие как Люксембург и Каймановы острова. Хотя американская валюта пока остаётся сильной, по его мнению, обеспокоенность Трампа указывает на нарастающие риски.