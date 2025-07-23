Пушков: после замораживания российских активов многие страны усвоили урок

Сенатор Алексей Пушков высказал мнение о том, что обеспокоенность президента США Дональда Трампа за стабильность доллара и его стремление противодействовать попыткам перейти на расчёты в других валютах имеют под собой основания.
Он отметил, что несмотря на внешнюю устойчивость американской валюты, наблюдаются тревожные тенденции, подтверждаемые аналитикой, опубликованной Financial Times.
По словам Пушкова, замораживание российских активов западными странами стало сигналом для других государств, что привело к увеличению объёмов закупки золота. Кроме того, Китай, Россия и другие участники БРИКС начали активнее отказываться от доллара при взаимных расчётах.
Он также указал, что Пекин, ранее считавшийся крупнейшим держателем американских ценных бумаг, значительно сократил объёмы таких вложений — с 1,5 триллиона долларов в 2010—2015 годах до примерно 600 миллиардов. При этом Великобритания, напротив, увеличила инвестиции в долларовые активы, опередив КНР по этому показателю.
Сенатор полагает, что поддержку доллару сейчас обеспечивают преимущественно западные страны вне еврозоны, а также офшорные юрисдикции, находящиеся под влиянием англосаксонского мира — такие как Люксембург и Каймановы острова. Хотя американская валюта пока остаётся сильной, по его мнению, обеспокоенность Трампа указывает на нарастающие риски.
Как прежде сообщалось, американский президент Дональд Трамп может использовать замороженные в США российские активы для помощи Украине.