Трамп предал лояльных афганцев: люди боятся возвращения на родину

В США по распоряжению администрации президента Дональда Трампа сворачивают финансирование программ по переселению граждан Афганистана в Америку. Из-за этого тысячи афганцев могут оказаться на грани депортации на родину, сообщает Washington Post.
«Администрация Трампа сворачивает программы, созданные для содействия более чем 250 тысячам афганцев в плановом переселении в США», — отмечает издание.
По данным газеты, в текущем месяце уже было закрыто управление, в компетенции которого находились вопросы переезда афганцев в США. Им выделялась финансовая помощь и оказывалась логистическая поддержка.
Теперь под угрозой возвращения на родину оказались тысячи афганцев, которые сотрудничали с американской армией, когда она находилась в Афганистане. Люди ожидают переезда в Штаты в третьих странах. Однако, по информации издания, «репатриацией» данных граждан уже занимаются власти Арабских Эмиратов.