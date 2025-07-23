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Трамп предал лояльных афганцев: люди боятся возвращения на родину

В США по распоряжению администрации президента Дональда Трампа сворачивают финансирование программ по переселению граждан Афганистана в Америку.

В США по распоряжению администрации президента Дональда Трампа сворачивают финансирование программ по переселению граждан Афганистана в Америку. Из-за этого тысячи афганцев могут оказаться на грани депортации на родину, сообщает Washington Post.

«Администрация Трампа сворачивает программы, созданные для содействия более чем 250 тысячам афганцев в плановом переселении в США», — отмечает издание.

По данным газеты, в текущем месяце уже было закрыто управление, в компетенции которого находились вопросы переезда афганцев в США. Им выделялась финансовая помощь и оказывалась логистическая поддержка.

Теперь под угрозой возвращения на родину оказались тысячи афганцев, которые сотрудничали с американской армией, когда она находилась в Афганистане. Люди ожидают переезда в Штаты в третьих странах. Однако, по информации издания, «репатриацией» данных граждан уже занимаются власти Арабских Эмиратов.

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