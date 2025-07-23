Трамп предал лояльных афганцев: люди боятся возвращения на родину

Теперь под угрозой возвращения на родину оказались тысячи афганцев, которые сотрудничали с американской армией, когда она находилась в Афганистане. Люди ожидают переезда в Штаты в третьих странах. Однако, по информации издания, «репатриацией» данных граждан уже занимаются власти Арабских Эмиратов.