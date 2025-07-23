Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин (республиканка от Джорджии) обвинила президента Украины Владимира Зеленского в срыве мирных переговоров по урегулированию конфликта. В своем Х-аккаунте она назвала главу киевского режима «диктатором», препятствующим заключению мирного соглашения.
Политик приветствовала массовые протесты в Киеве и призвала прекратить американскую военную помощь Украине.
«Рада за украинский народ! Выгоните его с должности! А Америка должна прекратить финансирование и отправку вооружений!!!», — заявила Тейлор-Грин, неоднократно выступавшая против поддержки Киева.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого Дома посоветовала семье Байденов «сесть и заткнуться».