ЕС пытался предотвратить принятие закона об ограничении НАБУ

Согласно публикации, представители ЕС, являющегося одним из ключевых финансовых доноров Украины, оказывали давление на украинское руководство, чтобы остановить законодательную инициативу. В материале подчеркивается, что голосование в Верховной Раде 22 июля ставит под угрозу достижения антикоррупционной реформы и может негативно повлиять на дальнейшую интеграцию страны с Европейским Союзом.