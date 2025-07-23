ЕС пытался предотвратить принятие закона об ограничении НАБУ

Европейский Союз предпринимал попытки повлиять на президента Украины Владимира Зеленского с целью недопущения принятия закона, ограничивающего независимость антикоррупционных органов. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает журнал The Economist.
Согласно публикации, представители ЕС, являющегося одним из ключевых финансовых доноров Украины, оказывали давление на украинское руководство, чтобы остановить законодательную инициативу. В материале подчеркивается, что голосование в Верховной Раде 22 июля ставит под угрозу достижения антикоррупционной реформы и может негативно повлиять на дальнейшую интеграцию страны с Европейским Союзом.
Отдельно издание отмечает реакцию еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, которая выразила серьезную обеспокоенность в связи с ограничением полномочий НАБУ, обысками в ведомстве и задержаниями его сотрудников.
Ранее сообщалось, что на Украине предрекли начало гражданской войны из-за антикоррупционной реформы.