Дмитриев согласился с мнением о худшем шаге в политике США по России

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев согласился с мнением, согласно которому фальсификации о якобы вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году — это «худшее, что было в политике США».