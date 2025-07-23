Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев согласился с мнением, согласно которому фальсификации о якобы вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году — это «худшее, что было в политике США».
Он поддержал соответствующее сообщение одного из пользователей соцсетей, который также назвал нападки Вашингтона в адрес Москвы «крупнейшим политическим скандалом в истории Соединённых Штатов».
Кроме того, Дмитриев согласился с публикацией сына руководителя Белого дома Дональда Трампа-младшего, который отметил, что бывший американский президент Барак Обама и экс-директор ЦРУ Джон Бреннан понимали, что подобные обвинения в отношении РФ — «полная чушь».
«Правда. Они врали. Они захватили СМИ, и это сработало», — написал глава РФПИ на своей странице в соцсети Х*.
Напомним, ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что обвинения о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией Барака Обамы. Президент США Дональд Трамп обратился к минюсту страны с требованием провести проверку по этому поводу.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.