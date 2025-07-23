Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: Трамп должен беспокоиться о будущем доллара из-за заморозки активов РФ

У президента США Дональд Трамп есть серьёзные основания для беспокойства о долларе США на фоне заморозки активов России, заявил сенатор Алексей Пушков.

Источник: Life.ru

После заморозки российских активов Западом многие страны начали более активно скупать золото и отказываться от расчётов в долларах, указал Пушков. Страны БРИКС, включая Китай и Россию, всё чаще используют альтернативные валюты во взаимной торговле. Сенатор также отметил, что Китай, некогда главный держатель ценных бумаг США, значительно сократил свои вложения в долларовые активы — с полутора триллионов долларов в 2010—2015 годах до около 600 миллиардов сейчас.

По словам сенатора, несмотря на то, что доллар всё ещё сохраняет свою силу, тревога Трампа о будущем американской валюты является показательной. Пушков добавил, что страны Запада, не входящие в зону евро, а также офшоры, управляемые англосаксами, продолжают поддерживать доллар, однако текущие тенденции вызывают серьёзные опасения касательно будущего американской валюты.

Ранее Life.ru писал, как очередной пакет санкций ЕС отразится на стоимости российской нефти. По словам эксперта, она подешевеет на 10 долларов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше