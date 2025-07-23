Пушков: Трамп должен беспокоиться о будущем доллара из-за заморозки активов РФ

После заморозки российских активов Западом многие страны начали более активно скупать золото и отказываться от расчётов в долларах, указал Пушков. Страны БРИКС, включая Китай и Россию, всё чаще используют альтернативные валюты во взаимной торговле. Сенатор также отметил, что Китай, некогда главный держатель ценных бумаг США, значительно сократил свои вложения в долларовые активы — с полутора триллионов долларов в 2010—2015 годах до около 600 миллиардов сейчас.