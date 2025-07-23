Пушков: Трамп должен беспокоиться о будущем доллара из-за заморозки активов РФ

После заморозки российских активов Западом многие страны начали более активно скупать золото и отказываться от расчётов в долларах, указал Пушков. Страны БРИКС, включая Китай и Россию, всё чаще используют альтернативные валюты во взаимной торговле. Сенатор также отметил, что Китай, некогда главный держатель ценных бумаг США, значительно сократил свои вложения в долларовые активы — с полутора триллионов долларов в 2010—2015 годах до около 600 миллиардов сейчас.
По словам сенатора, несмотря на то, что доллар всё ещё сохраняет свою силу, тревога Трампа о будущем американской валюты является показательной. Пушков добавил, что страны Запада, не входящие в зону евро, а также офшоры, управляемые англосаксами, продолжают поддерживать доллар, однако текущие тенденции вызывают серьёзные опасения касательно будущего американской валюты.
Ранее Life.ru писал, как очередной пакет санкций ЕС отразится на стоимости российской нефти. По словам эксперта, она подешевеет на 10 долларов.